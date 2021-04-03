Зидан – о травме Рамоса: Это часть футбола, которую мы не любим

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал повреждение капитана «сливочных» Серхио Рамоса, который вынужден будет пропустить около месяца.

— Никто не виноват в травме Серхио — ни сборная, ни «Реал». Это часть футбола, которую мы не любим, но, когда происходит что-то подобное, нужно принять это. Мы хотим, чтобы Серхио вернулся как можно скорее, он важен для «Реала» как игрок и капитан, — цитирует французского специалиста AS.

Стоит добавить, что 35-летний футболист в текущем сезоне Ла Лиги провел 20 матчей, в которыз забил четыре мяча и отдал голевой пас.