Капитанскую повязку Роналду продали за 63,8 тысячи евро

Выброшенную на поле капитанскую повязку 35-летнего игрока сборной Португалии Криштиану Роналду продали на аукционе за 7,5 миллионов сербских динаров (63,8 тысячи евро), об этом сообщается на сайте аукциона.

«Профиль» напоминает, что после ничейного матча квалификационного турнира на ЧМ-2022 между Португалией и сборной Сербии (2:2) футболист «Ювентуса», чистый гол которого не засчитал арбитр встречи, бросил на газон капитанскую повязку.

Стоит отметить, что средства от продажи повязки пойдут на лечение ребенка, страдающего спинальной мышечной атрофией.