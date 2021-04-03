Артета – об Эдегоре: Он кажется счастливым в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал пребывание 22-летнего норвежца Мартина Эдегора в составе «пушкарей».

— Я разговариваю с Эдегором каждый день. Я вижу его эмоции, его язык тела. Он кажется действительно счастливым в «Арсенале». Его контракт рассчитан до конца сезона. Мы должны развивать его как футболиста и сделать его счастливым настолько, насколько это возможно, — приводит слова испанского специалиста журналист Фабрицио Романо в своем twitter-аккаунте.

Отметим, что Эдегор в текущем сезоне АПЛ восемь раз выходил на поле и забил один гол.