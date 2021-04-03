Рустем Сайманов: Из «Баварии» по Кварацхелии к нам никто не обращался

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал комментарий о появившейся информации, что «Бавария» рассматривает возможность приобретения Хвичи Кварацхелии.

«Из «Баварии» по Хвиче к нам никто не обращался. За сколько бы я продал Хвичу? Не хочу называть цифру, это я буду обсуждать с клубами, заинтересованными в нем. В этом деле нельзя делать фальстарт», - приводит слова руководителя Sport24.ru.

Грузинский полузащитник выступает за казанцев с 2019 года.

В этом сезоне Кварацхелия провел за «Рубин» 20 матчей во всех турнирах, отличившись тремя мячами и четырьмя передачами.