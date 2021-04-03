«Милан» и «Сампдория» объявили стартовые составы, Ибрагимович выйдет с первых минут

Тренерские штабы «Милана» и «Сампдории» определились со стартовыми составами на игру 29-го тура чемпионата Италии.
Шведский нападающий «россонери» Златан Ибрагимович начнет матч с первых минут.
«Милан»: Доннарумма, Салемакерс, Кьяер, Томори, Эрнандес, Беннасер, Кессье, Кастильехо, Чалханоглу, Крунич, Ибрагимович.
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Колли, Аугелло, Кандрева, Торсби, Силва, Дамсгард, Габбьядини, Квальярелла.
После 28 матчей в Серии А миланский клуб занимает вторую строчку, набрав 59 очков. Генуэзцы расположились на 10-й строчке - 35 баллов.