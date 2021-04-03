Андрей Червиченко: «Спартак» фаворит во встрече с «Ростовом», красно-белые сейчас на ходу

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Португалия - Сегунда перерыв Визела 0 Эшторил 1 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.55
Италия - Серия А 1-й тайм, 20' Милан 0 Сампдория 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.10
Германия - Вторая Бундеслига не начался Бохум 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига не начался Хайденхайм 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига не начался Карлсруэ 0 Оснабрюк 0 П1 1.87 Х 3.50 П2 4.40
Россия - Премьер-Лига не начался Ротор 0 Локомотив М 0 П1 5.20 Х 3.45 П2 1.80
Франция - Лига 1 не начался Монако 0 Метц 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Хаддерсфилд Та 0 Брентфорд 0 П1 4.40 Х 3.50 П2 1.90
Англия - Премьер-лига 14:30 Челси 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.28 Х 5.70 П2 12.5
Испания - Примера 15:00 Гранада 0 Вильярреал 0 П1 4.50 Х 3.40 П2 1.92
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Тенерифе 0 П1 4.20 Х 3.10 П2 2.07
Италия - Серия А 16:00 Кальяри 0 Верона 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Италия - Серия А 16:00 Сассуоло 0 Рома 0 П1 4.70 Х 4.60 П2 1.65
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Специя 0 П1 1.49 Х 4.60 П2 6.80
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Фиорентина 0 П1 3.30 Х 2.85 П2 2.60
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Удинезе 0 П1 1.48 Х 4.60 П2 7.00
Италия - Серия А 16:00 Наполи 0 Кротоне 0 П1 1.26 Х 6.10 П2 12.5
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Парма 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.65
Германия - Бундеслига 16:30 Аугсбург 0 Хоффенхайм 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.05
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Арминия 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Кёльн 0 П1 1.55 Х 4.30 П2 6.40
Германия - Бундеслига 16:30 Боруссия Д 0 Айнтрахт Ф 0 П1 1.77 Х 4.10 П2 4.40
Германия - Бундеслига 16:30 Байер 0 Шальке-04 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 12.0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Краснодар 0 Ахмат 0 П1 1.85 Х 3.80 П2 4.30
Россия - Премьер-Лига 16:30 Рубин 0 Сочи 0 П1 2.50 Х 3.20 П2 3.10
КХЛ - плей-офф 17:00 Ак Барс 0 Авангард 0 П1 2.00 Х 4.10 П2 3.60
Испания - Сегунда 17:00 Жирона 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.10 П2 3.70
Англия - Премьер-лига 17:00 Лидс Юнайтед 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.58 Х 4.20 П2 6.00
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Арока 0 П1 2.36 Х 3.00 П2 3.10
Испания - Примера 17:15 Реал Мадрид 0 Эйбар 0 П1 1.37 Х 5.20 П2 8.80
03 апреля 12:55
автор: Степан Шереметьев

Андрей Червиченко: «Спартак» фаворит во встрече с «Ростовом», красно-белые сейчас на ходу

Матч в рамках 24-го тура РПЛ состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону, начало игры - в 19:00 (мск).

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России между его бывшим клубом и «Ростовом».

«Думаю, что в этой встрече фаворит «Спартак». Они сейчас на ходу, хорошее нападение. Мне кажется, Максименко очень прибавил. Он спасает команду в нереальных ситуациях.

У Карпина игроки не такие яркие, но могут ответить дерзостью и молодостью. Но, объективно, «Спартак» сильнее», - приводит слова Червиченко «СЭ».

В нынешнем сезоне «Спартак» после 23-х матчей в РПЛ занимает вторую строчку, набрав 44 очка. «Ростов» же расположился на седьмом месте - 37 баллов.

Встреча состоится в Ростове-на-Дону 4 апреля, начало матча - в 19:00 по московскому времени.

источник: «Спорт-Экспресс»
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