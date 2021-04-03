Андрей Червиченко: «Спартак» фаворит во встрече с «Ростовом», красно-белые сейчас на ходу

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России между его бывшим клубом и «Ростовом».

«Думаю, что в этой встрече фаворит «Спартак». Они сейчас на ходу, хорошее нападение. Мне кажется, Максименко очень прибавил. Он спасает команду в нереальных ситуациях.

У Карпина игроки не такие яркие, но могут ответить дерзостью и молодостью. Но, объективно, «Спартак» сильнее», - приводит слова Червиченко «СЭ».

В нынешнем сезоне «Спартак» после 23-х матчей в РПЛ занимает вторую строчку, набрав 44 очка. «Ростов» же расположился на седьмом месте - 37 баллов.

Встреча состоится в Ростове-на-Дону 4 апреля, начало матча - в 19:00 по московскому времени.