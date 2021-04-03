Юрий Батуренко: У «Локомотива» много плюсов

Старший тренер волгоградского «Ротора» Юрий Батуренко поделился ожиданиями от предстоящей встречи в РПЛ.

— Это одна из самых стабильных команд последних лет наряду с питерским «Зенитом». Игра должна быть интересная. Они любят держать мяч, любят контратаковать, любят играть позиционно – много у них плюсов, но есть и свои минусы, которые мы тоже постараемся использовать в свою пользу. Нам надо обратить внимание на свою игру и сделать некоторые поправки, — приводит слова Батуренко официальный сайт волгоградской команды.

Напомним, что волгоградцы набрали 18 очков и располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.