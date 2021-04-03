Смолов не попал в заявку «Локомотива» на матч с «Ротором»

Наставники команд Юрий Батуренко и Марко Николич объявили стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулев, Кипиани, Маевский, Понсе, Фламарион.
Запасные: Обухов, Байрыев, Вершков, Алейник, Песегов, Медведь, Арабидзе, Муллин.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Эдер, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Черный, Петухов, Сильянов, Миранчук, Куликов, Магкеев, Титков, Лисакович.