Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в игре против «Метца»

Главный тренер французского «Монако» Нико Ковач доверил 24-летнему российскому футболисту Александру Головину место в основном составе команды на домашний матч 31-го тура Серии 1.
Стартовый состав монегасков выглядит следующим образом:
Леком, Энрике, Марипан, Дисаси, Сидибе, Головин, Фабрегас, Фофана, Матацо, Йоветич, Фолланд.
«Монако» занимает четвертое место в таблице с 59 очками, «Метц» набрал 42 очка и располагается на девятой строчке.
Добавим, что Головин в текущем сезоне провел 14 матчей, в которых забил четыре гола и сделал семь голевых передач.