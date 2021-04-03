Алексей Игонин: Не думаю, что уход Рибалты – серьезная потеря для «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал уход Хавьера Рибалты с поста спортивного директора петербургской команды.

Отметим, что вчера, 2 апреля, руководство сине-бело-голубых подтвердило информацию о том, что 40-летний специалист покинул российский клуб.

– Не думаю, что уход Рибалты – серьезная потеря, тем более в отношении этого сезона. Cейчас может выстроиться очередь из различных спортивных директоров с большими именами и средними, потому что, если «Зенит» – это имя европейского уровня, то «Газпром» – это уже мировое имя. Может быть, эта должность появится у Аршавина, тоже вариант. Если рассуждать о его компетенциях и начальных вводных для этой должности, то они у него, безусловно, есть, – цитирует Рибалту Sport24.

Функционер находился на своем посту с 31 июля 2018 года. Ранее он работал в таких клубах, как «Торино», «Милан», «Новара» и «Ювентус», а также «Манчестер Юнайтед».

При испанском специалисте «Зенит» дважды кряду становился чемпионом России.