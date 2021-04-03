Агент: «Краснодар» отказался вести переговоры с «Барселоной» по поводу трансфера Сулейманова

Агент Марат Хинчагов рассказал о том, что фланговый нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов имел возможность перейти в «Барселону».

Отметим, что в нынешнем сезоне 21-летний россиянин забил пять голов и отдал два ассиста в 31 матче за краснодарцев.

– У нас был диалог с «Барселоной» по Шапи, но нам в руководстве «Краснодара» четко сказали, что это неинтересно. Они отказались обсуждать эту тему, – рассказал Хинчагов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сулейманов является воспитанником академии «Краснодара». В составе взрослой команды он дебютировал в сезоне-2017/18. В общей сложности на его счету 107 встреч, в которых он отличился 23 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.