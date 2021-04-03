Защитник «Севильи» Эскудеро сдал положительный тест на коронавирус

Пресс-служба «Севильи» сообщила о том, что левый защитник команды Серхио Эскудеро заразился коронавирусом.

По информации источника, болезнь у 31-летнего испанца проходит бессимптомно. В данный момент он находится на самоизоляции у себя дома.

Таким образом, игрок не сможет помочь «рохибланкос» в матче 29-го тура Ла Лиги с «Атлетико», который состоится 4 апреля.

В нынешнем сезоне Эскудеро принял участие в 12 матчах, отличившись одним забитым голом.

На данный момент «Севилья» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 55 очков.