Защитник «Севильи» Эскудеро сдал положительный тест на коронавирус

Пресс-служба «Севильи» сообщила о том, что левый защитник команды Серхио Эскудеро заразился коронавирусом.
По информации источника, болезнь у 31-летнего испанца проходит бессимптомно. В данный момент он находится на самоизоляции у себя дома.
Таким образом, игрок не сможет помочь «рохибланкос» в матче 29-го тура Ла Лиги с «Атлетико», который состоится 4 апреля.
В нынешнем сезоне Эскудеро принял участие в 12 матчах, отличившись одним забитым голом.
На данный момент «Севилья» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 55 очков.