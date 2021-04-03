«Милан» ведет контакты с окружением Иличича

Форвард «Аталанты» Йосип Иличич может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, в услугах 33-летнего словенца заинтересован «Милан», собирающийся усилить свою атакующую линию по окончании сезона-2020/21.
Как сообщает источник, миланский клуб уже начали контактировать с окружением нападающего.
Ранее технический директор «бергамасков» Джованни Сартори опроверг информацию о том, что словенец близок к переходу в стан «россонери».
Иличич выступает за «Аталанту» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах, забил шесть голов и сделал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.