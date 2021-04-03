Экс-игрок «Ливерпуля» Томас: Биссума и Хакими отлично подошли бы для нынешнего «Арсенала»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Арсенала» Майкл Томас поделился мнением по поводу того, какие позиции необходимо усилить лондонскому клубу в летнее трансферное окно.

После 29 туров «канониры» занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. От зоны еврокубков клуб отстает на шесть очков.

– Думаю, что многое будет зависеть от финиша сезона и от того, квалифицируется ли «Арсенал» в один из европейских турниров. В первую очередь необходимо усилить позицию правого защитника. Мне нравится, что идут разговоры о переходе Хакими. Я видел его в Дортмунде и считаю, что он очень талантливый игрок. В центре полузащиты в пару к Парти я бы приобрел Биссуму. Оба игрока сильны, хорошо владеют мячом и играют по 90 минут, – цитирует Томаса портал Goal.

Отметим, что Хакими выступает за «Интер» с сентября прошлого года. В нынешнем сезоне 22-летний марокканец провел 34 матча, забил шесть голов и отдал шесть ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Что касается Биссумы, то 24-летний малиец стал игроком «Брайтона» в июле 2018 года. На его счету два забитых мяча в 30 встречах. Его цена – 17 миллионов евро.