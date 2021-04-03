«Милан» ушел от поражения в домашнем матче с «Сампдорией» благодаря голу Хауге

Матч 29-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Сампдорией» завершился вничью – 1:1.

Первый гол встречи был забит в начале второго тайма – на 57-й минуте нападающей гостей Фабио Квальярелла воспользовался грубой ошибкой защитника Тео Эрнандеса в обороне и точно пробил по воротам голкипера «россонери» Джанлуиджи Доннаруммы.

В концовке второй половины игры вышедший на замену Йенс Хауге уравнял шансы команд, отличившись забитым голом на 87-й минуте после передачи Франка Кесси.

Отметим, что на 59-й минуте был удален с поля полузащитник гостей Адриен Силва, получивший вторую желтую карточку.

Таким образом, «Милан» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Сампдория» с 36 очками идет на десятой строчке.