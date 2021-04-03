«Краснодар» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 24-го тура

Наставник краснодарской команды Мурад Мусаев и главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев назвали стартовые составы команд на матч очередного тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Янку.
Добавим, что краснодарцы идут на 10-м месте в таблице РПЛ с 34 очками, «Ахмат» расположился строчкой ниже, имея в своем активе 29 очков.