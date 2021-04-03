«Краснодар» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 24-го тура

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А перерыв Лацио 0 Специя 0 П1 2.00 Х 2.75 П2 5.20
Италия - Серия А перерыв Кальяри 0 Верона 0 П1 3.30 Х 2.45 П2 2.95
Италия - Серия А перерыв Аталанта 2 Удинезе 1 П1 1.14 Х 8.20 П2 19.0
Италия - Серия А перерыв Наполи 3 Кротоне 1
Италия - Серия А перерыв Сассуоло 0 Рома 1 П1 8.90 Х 5.00 П2 1.35
Италия - Серия А перерыв Беневенто 1 Парма 0 П1 1.50 Х 3.80 П2 7.60
Италия - Серия А перерыв Дженоа 1 Фиорентина 1 П1 4.80 Х 2.33 П2 2.45
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 28' Краснодар 0 Ахмат 1 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.24
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 29' Майнц 0 Арминия 0 П1 1.85 Х 3.30 П2 4.80
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 28' Вольфсбург 0 Кёльн 0 П1 1.76 Х 3.10 П2 4.70
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 29' Аугсбург 2 Хоффенхайм 0 П1 1.24 Х 7.50 П2 10.0
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 28' Боруссия Д 0 Айнтрахт Ф 1 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.45
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 26' Рубин 0 Сочи 0 П1 2.95 Х 2.75 П2 2.95
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 29' Байер 1 Шальке-04 0 П1 1.12 Х 7.30 П2 14.0
Испания - Сегунда не начался Жирона 0 Понферрадина 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
Англия - Премьер-лига не начался Лидс Юнайтед 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.56 Х 4.20 П2 6.40
Португалия - Сегунда не начался Порту Б 0 Арока 0 П1 2.28 Х 2.90 П2 3.40
КХЛ - плей-офф не начался Ак Барс 0 Авангард 0 П1 1.96 Х 4.00 П2 3.80
Испания - Примера 17:15 Реал Мадрид 0 Эйбар 0 П1 1.35 Х 5.50 П2 8.90
Италия - Серия А 17:30 Доломити Энерг 0 Умана Рейер 0
Франция - Лига 1 18:00 ПСЖ 0 Лилль 0 П1 1.74 Х 3.80 П2 5.00
Италия - Серия А 18:00 Канту 0 Бриндизи 0
Италия - Серия А 18:30 Виктория Либер 0 Тревизо 0
Италия - Серия А 19:00 Торино 0 Ювентус 0 П1 6.40 Х 4.60 П2 1.51
Россия - Премьер-Лига 19:00 Динамо М 0 Уфа 0 П1 1.65 Х 3.70 П2 6.20
Германия - Бундеслига 19:00 Меди Байройт 0 Раста Фехта 0
Италия - Серия А 19:00 Кремона 0 Реджана 0
Испания - Сегунда 19:15 Кастельон 0 Овьедо 0 П1 4.30 Х 3.00 П2 2.08
Германия - Бундеслига 19:30 РБ Лейпциг 0 Бавария 0
Англия - Премьер-лига 19:30 Лестер Сити 0 Манчестер Сити 0 П1 5.30 Х 4.00 П2 1.70
03 апреля 15:29
автор: Артем Спиридонов

«Краснодар» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч 24-го тура

В 16:30 мск «Краснодар» примет грозненский «Ахмат».

Наставник краснодарской команды Мурад Мусаев и главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев назвали стартовые составы команд на матч очередного тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Янку.

Добавим, что краснодарцы идут на 10-м месте в таблице РПЛ с 34 очками, «Ахмат» расположился строчкой ниже, имея в своем активе 29 очков.

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