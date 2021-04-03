Хет-трик Сергеева принес «Крыльям Советов» домашнюю победу над «Текстильщиком»

«Крылья Советов» уверенно обыграли «Текстильщик» (4:0) в домашнем матче 34-го тура Футбольной национальной лиги.
Главный героем встречи стал форвард хозяев Иван Сергеев, оформивший хет-трик на 26-й, 39-й и 50-й минутах игры. Еще один гол забил Егор Голенков (86).
Отметим, что на 89-й минуте главный арбитр встречи удалил защитника гостей Алексея Макушкина за вторую желтую карточку.
На данный момент самарский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу ФНЛ, набрав 79 очков. На счету «Текстильщика» 42 очка и промежуточное 14-е место.
Оба коллектива проведут свои следующие матчи против «Волгаря» – «Крылья Советов» отправятся в гости к астраханцам 12 апреля, а «Текстильщик» примет команду на своем поле 7 апреля.