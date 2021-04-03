Хет-трик Сергеева принес «Крыльям Советов» домашнюю победу над «Текстильщиком»

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Италия - Серия А перерыв Лацио 0 Специя 0 П1 2.00 Х 2.75 П2 5.20
Италия - Серия А перерыв Кальяри 0 Верона 0 П1 3.30 Х 2.45 П2 2.95
Италия - Серия А перерыв Аталанта 2 Удинезе 1 П1 1.14 Х 8.20 П2 19.0
Италия - Серия А перерыв Наполи 3 Кротоне 1
Италия - Серия А перерыв Сассуоло 0 Рома 1 П1 8.90 Х 5.00 П2 1.35
Италия - Серия А перерыв Беневенто 1 Парма 0 П1 1.50 Х 3.80 П2 7.60
Италия - Серия А перерыв Дженоа 1 Фиорентина 1 П1 4.80 Х 2.33 П2 2.45
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 28' Краснодар 0 Ахмат 1 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.24
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 29' Майнц 0 Арминия 0 П1 1.85 Х 3.30 П2 4.80
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 28' Вольфсбург 0 Кёльн 0 П1 1.76 Х 3.10 П2 4.70
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 29' Аугсбург 2 Хоффенхайм 0 П1 1.24 Х 7.50 П2 10.0
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 28' Боруссия Д 0 Айнтрахт Ф 1 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.45
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 26' Рубин 0 Сочи 0 П1 2.95 Х 2.75 П2 2.95
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 29' Байер 1 Шальке-04 0 П1 1.12 Х 7.30 П2 14.0
Испания - Сегунда не начался Жирона 0 Понферрадина 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.30
Англия - Премьер-лига не начался Лидс Юнайтед 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.56 Х 4.20 П2 6.40
Португалия - Сегунда не начался Порту Б 0 Арока 0 П1 2.28 Х 2.90 П2 3.40
КХЛ - плей-офф не начался Ак Барс 0 Авангард 0 П1 1.96 Х 4.00 П2 3.80
Испания - Примера 17:15 Реал Мадрид 0 Эйбар 0 П1 1.35 Х 5.50 П2 8.90
Италия - Серия А 17:30 Доломити Энерг 0 Умана Рейер 0
Франция - Лига 1 18:00 ПСЖ 0 Лилль 0 П1 1.74 Х 3.80 П2 5.00
Италия - Серия А 18:00 Канту 0 Бриндизи 0
Италия - Серия А 18:30 Виктория Либер 0 Тревизо 0
Италия - Серия А 19:00 Кремона 0 Реджана 0
Италия - Серия А 19:00 Торино 0 Ювентус 0 П1 6.40 Х 4.60 П2 1.51
Россия - Премьер-Лига 19:00 Динамо М 0 Уфа 0 П1 1.65 Х 3.70 П2 6.20
Германия - Бундеслига 19:00 Меди Байройт 0 Раста Фехта 0
Испания - Сегунда 19:15 Кастельон 0 Овьедо 0 П1 4.30 Х 3.00 П2 2.08
Германия - Бундеслига 19:30 РБ Лейпциг 0 Бавария 0
Англия - Премьер-лига 19:30 Лестер Сити 0 Манчестер Сити 0 П1 5.30 Х 4.00 П2 1.70
03 апреля 15:52

Хет-трик Сергеева принес «Крыльям Советов» домашнюю победу над «Текстильщиком»

Победная серия самарской команды в ФНЛ насчитывает уже девять матчей.

«Крылья Советов» уверенно обыграли «Текстильщик» (4:0) в домашнем матче 34-го тура Футбольной национальной лиги.

Главный героем встречи стал форвард хозяев Иван Сергеев, оформивший хет-трик на 26-й, 39-й и 50-й минутах игры. Еще один гол забил Егор Голенков (86).

Отметим, что на 89-й минуте главный арбитр встречи удалил защитника гостей Алексея Макушкина за вторую желтую карточку.

На данный момент самарский клуб продолжает возглавлять турнирную таблицу ФНЛ, набрав 79 очков. На счету «Текстильщика» 42 очка и промежуточное 14-е место.

Оба коллектива проведут свои следующие матчи против «Волгаря» – «Крылья Советов» отправятся в гости к астраханцам 12 апреля, а «Текстильщик» примет команду на своем поле 7 апреля.

источник: «Советский спорт»
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