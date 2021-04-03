«Монако» дома победил «Метц», Головин на 64-й минуте покинул поле

В 31-м туре чемпионата Франции «Монако» на своем поле со счетом 4:0 разгромил «Метц».

Счет на 50-й минуте открыл испанец Сеск Фабрегас, реализовавший 11-метровый удар. На 52-й преимущество хозяев удвоил немецкий легионер хозяев Кевин Фолланд. 30-летний нападающий Виссам Бен Йеддер довел счет до разгромного на 77-й, он же на 88-й реализовал пенальти, установив окончательный счет.

Защитник гостей Джон Бойе был удален с поля на 88-й минуте, получив вторую желтую карточку.

9 апреля «Метц» сыграет дома с «Лиллем», 11 апреля «Монако» примет «Дижон».

Отметим, что монегаски обошли в турнирной таблице «Лион», который сегодня сыграет в гостях с «Лансом».