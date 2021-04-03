«Локомотив» обыграл «Ротор» в Волгограде, одержав свою пятую победу кряду в РПЛ

Футболисты «Локомотива» в гостях обыграли «Ротор» (2:0) в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги.

В составе столичной команды голами отличились полузащитники Гжегож Крыховяк (21-я минута) и Рифат Жемалетдинов (80).

Таким образом, железнодорожники одержал свою пятую победу подряд в РПЛ и занимают третье место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Волгоградский клуб идет на 13-й строчке с 18 очками.

11 апреля подопечные Марко Николича сыграют дома против «Спартака», а днем позже «Ротор» отправится в гости к ЦСКА.

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