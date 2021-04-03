Деспотович выйдет в стартовом составе «Рубина» в матче против «Сочи»

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, в котором казанский «Рубин» примет «Сочи».
Встреча первого круга завершилась победой команды Владимира Федотова со счетом 3:2.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Костюков, Мусаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.
«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.
Напомним, что команда Леонида Слуцкого идет на восьмом месте в таблице, набрав 37 очков. У «Сочи» 40 очков и пятое место.