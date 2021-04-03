«Челси» дома крупно уступил «Вест Бромвичу», потерпев первое поражение под руководством Тухеля

«Челси» на своей домашней арене проиграл «Вест Бромвичу» (2:5) в матче 30-го тура Английской премьер-лиги.

Хозяева открыли счет на 27-й минуте усилиями Кристиана Пулишича. Спустя три минуты «синие» были вынуждены продолжить встречу вдесятером после удаления Тиаго Силвы, получившего вторую желтую карточку. Перед самым перерывом в составе гостей дубль оформил Матеус Перейра (45+2, 45+4).

Во втором тайме «дрозды» также смогли отличиться двумя забитыми мячами – голы на счету Каллума Робинсона (63) и Мбайе Дианя (68). На 71-й минуте Мэйсон Маунт сократил отставание своей команды до двух голов, однако на большее «аристократов» не хватило. В конце матче тот же Робинсон записал на свой счет еще один забитый мяч (91).

Отметим, что сегодняшнее поражение стало первым для «Челси» под руководством Томаса Тухеля, возглавившего команду в конце января – в последних 14 матчах его клуб одержал десять побед и четыре раза сыграл вничью.

На данный момент «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. «Вест Бромвич» располагается на 19-й строчке с 21 очком.