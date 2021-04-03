«Ротор» – «Локомотив». Крыховяк признан лучшим игроком встречи

Опорный полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал лучшим игроком матча с «Ротором» (2:0) в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги.
Отметим, что в сегодняшней игре 31-летний поляк отыграл все 90 минут и отличился забитым голом на 21-й минуте.
В нынешнем сезоне на счету хавбека семь голов и два ассиста в 27 встречах. Железнодорожники одержали пятую победу кряду в РПЛ и набрали 43 очка, расположившись на третьем месте в турнирной таблице.
11 апреля подопечные Марко Николича сыграют дома против «Спартака».
источник: Телеканал «Матч ТВ»