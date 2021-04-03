Гжегож Крыховяк: Самое важное, что мы победили и не пропустили

31-летний полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился эмоциями от победного матча.

— Приз лучшему игроку заслужили все наши футболисты. Предстояла серьезная работа после сборной. Очень тяжелая игра. Все работали с первых и до последних минут. Самое важное, что мы победили и не пропустили. Это важно для всех ребят, — сказал Крыховяк в эфире телеканала «Матч Премьер».

Польский футболист забил победный гол на 22-й минуте матча.

Отметим, что Крыховяк в нынешнем сезоне РПЛ забил шесть голов и отдал две голевые передачи в 21-м матче.