Андрей Червиченко: Даже если Сулейманов будет играть в два раза лучше, он не попадет в «Барселону»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал появившуюся информацию в СМИ о том, что нападающим «Краснодара» Магомедом-Шапи Сулеймановым в свое время интересовалась «Барселона».

Отметим, что об интересе каталонской команды к 21-летнему россиянину сообщил футбольный агент Марат Хинчагов. При этом он заявил, что руководство быков отказалось обсуждать уходу своего воспитанника в состав «сине-гранатовых».

– Я не думаю, что Сулейманов и «Барселона» имеют что-то общее. Даже если он еще в два раза лучше будет играть, вряд ли туда попадет. Для авторитета, для имиджа клуба его не то, что продавать, его на руках туда надо было отнести. Я думаю, что это больше агентские сказки, – цитирует Червиченко Sport24.

В нынешнем сезоне на счету Сулейманова пять забитых мячей и два ассиста в 31 матче за краснодарцев.