«Вильярреал» победил «Гранаду» благодаря хет-трику Морено

Футболисты «Вильярреала» уверенно обыграли «Гранаду» (3:0) в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании.
В составе команды Унаи Эмери хет-трик оформил форвард Херард Морено, забивший на 9-й, 18-й и 59-й минутах игры.
Отметим, что на 80-й минуте нападающий хозяев Хорхе Молина не смог реализовать 11-метровый удар.
«Вильярреал» поднялся на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 46 очков. «Гранада» идет на восьмой строчке с 36 очками.
В следующем туре «желтая субмарина» сыграет дома с «Осасуной», а «Гранада» отправится в гости к «Вальядолиду». Обе встречи состоятся 11 апреля.