Тренер «Ротора» Биджиев: «Локомотив» нас поймал на контратаках

Тренер «Ротора» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение своей команды в прошедшем матче.

— Были моменты, когда надо было бить по воротам, но мы пытались разыграть. Претензий по самоотдаче быть не может, ребята выложились. Не могу сказать, что «Локомотив» нас переиграл. Они нас поймали на контратаках. Наверное, это их самое сильное качество, — сказал тренер волгоградцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что «Ротор» остался на 13-м месте в таблице РПЛ с 18 очками. 10 апреля подопечные Юрия Батуренко сыграют на выезде с «Ростовом».