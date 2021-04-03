Защитник «Лацио» Раду установил новый рекорд по количеству матчей в составе римского клуба

Центральный защитник «Лацио» Стефан Раду стал рекордсменом команды по числу сыгранных матчей в составе «орлов».

Отметим, что 34-летний представитель Румынии вышел в стартовом составе на матч 29-го тура чемпионата Италии со «Специей». Таким образом, игрок проводит свой 402-й матч в футболке римского клуба. Ему удалось побить рекорд защитника Джузеппе Фавалли, отыгравшего за команду 401 встречу.

Раду присоединился к «Лацио» в июле 2008 года, перейдя из бухарестского «Динамо» за 4,75 миллионов евро. На его счету восемь голов и 20 ассистов в составе римлян. Контракт игрока истекает ближайшим летом.