«Барселона» опережает «Арсенал» в борьбе за Фекира

Атакующий полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить свою карьеру в другом клубе Ла Лиги.

По информации El Mundo Deportivo, в услугах 27-летнего француза заинтересована «Барселона». Отмечается, что на данный момент каталонская команда является фаворитом в борьбе за подписание хавбека, опережая клубы АПЛ, а именно «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Фекир перешел в «Бетис» в июле 2019 года «Лиона» за 19,75 миллионов евро. В сезоне-2020/21 он отыграл 30 встреч, отличился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его контракт истекает летом 2023-го.