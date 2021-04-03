«Торпедо» минимально обыграло «Иртыш», дубль Игнатова принес «Спартаку-2» победу над «Чайкой»

Сегодня проходят матчи 34-го тура Футбольной национальной лиги.

«Торпедо» на своем домашнем поле одержал минимальную победу над «Иртышом» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Амур Калмыков, отличившийся на 56-й минуте.

По ходу игры подопечные Александра Бородюка дважды не смогли забить пенальти – сначала тот же Калмыков на 70-й минуте не смог переиграть голкипера соперников Владислава Полетаева, а спустя семь минут Равиль Нетфуллин не реализовал свою попытку после очередного спасения вратаря омичей.

Московский клуб набрал 60 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Омская команда идет на 18-й строчке с 34 очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи в гостях – «Торпедо» сыграет против брянского «Динамо», а «Иртыш» встретится с «Акроном». Матчи пройдут 7 апреля.