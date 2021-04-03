Селихов хочет остаться в «Спартаке», стороны обсуждают контракт

Как сообщает «РИА Новости», футболист планирует остаться в команде, однако руководство клуба предупредило его о том, что одним из решающих факторов при подписании нового соглашения является фигура нового главного тренера красно-белых.

Таким образом, стороны ждут окончания сезона, чтобы возобновить переговоры.

Напомним, Селихов в последний раз выходил на поле в апреле 2019 года в матче против московских армейцев (0:2), где был заменен из-за перелома пальца. После этого голкипер получил разрыв ахиллова сухожилия и пропустил весь сезон, восстанавливаясь после операции.

Вратарь является чемпионом и обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака».