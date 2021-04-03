«Рома» не смогла удержать победу в матче с «Сассуоло»

Матч 29-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Сассуоло» завершился вничью со счетом 2:2.
В составе волков голы забили полузащитник Лоренцо Пеллегрини, удачно реализовавший 11-метровый удар на 26-й минуте, а также защитник Бруно Перес (69). Соперник ответил результативными ударами хавбека Хамеда Траоре (57) и форварда Джакомо Распадори (86).
«Рома» набрала 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 40 очками опустилась на девятую строчку.
7 апреля «Сассуоло» отправится в гости к «Интеру», а римский клуб четырьмя днями позже на своем поле примет «Болонью».
источник: «Советский спорт»