«Наполи» вырвал победу у «Кротоне»

Неаполитанцы набрали 53 очка и занимают пятое место в турнирной таблице после 27-и матчей.
«Кротоне» расположился на последнем, 20-м месте.
Чемпионат Италии (Серия А)
29-й тур
«Наполи» – «Кротоне» – 4:3 (3:1)
Неаполитанцы набрали 53 очка и занимают пятое место в турнирной таблице после 27-и матчей.
«Кротоне» расположился на последнем, 20-м месте.
Чемпионат Италии (Серия А)
29-й тур
«Наполи» – «Кротоне» – 4:3 (3:1)
Голы: Инсинье19; Осимхен, 22; Мертенс, 34; Ди Лоренцо, 72 – Сими, 25, 48; Мессиас, 59
Предупреждения: Рисполи, 19; Бенали, 67; Перейра, 78; Рохас, 88 (все – «Кротоне»)