«Аталанта» обыграла «Удинезе», Миранчук вышел на 86-й минуте

Отметим, что дважды партнерам ассистировал Руслан Малиновский.
После этой победы «Аталанта» временно поднялась на третью строчку, сравнявшись по очкам с «Ювентусом» (по 55).
«Удинезе» остался 12-м.
Чемпионат Италии (Серия А)
29-й тур
Отметим, что дважды партнерам ассистировал Руслан Малиновский.
После этой победы «Аталанта» временно поднялась на третью строчку, сравнявшись по очкам с «Ювентусом» (по 55).
«Удинезе» остался 12-м.
Чемпионат Италии (Серия А)
29-й тур
«Аталанта» (Бергамо) – «Удинезе» (Удине) – 3:2 (2:1)
Голы: Муриэль, 19, 43; Сапата, 61 – Перейра, 45; Стрюгер-Ларсен, 71
Предупреждения: Перейра, 58; Самир, 90