«Лацио» дома обыграл «Специю»

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Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 67' Лидс Юнайтед 2 Шеффилд Юнайте 1 П1 1.10 Х 9.30 П2 27.0
КХЛ - плей-офф 2-й период Ак Барс 1 Авангард 1 П1 1.96 Х 4.10 П2 3.40
Испания - Сегунда 2-й тайм, 70' Жирона 2 Понферрадина 0
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 71' Порту Б 0 Арока 2 П1 28.0 Х 14.0 П2 1.03
Испания - Примера 2-й тайм, 56' Реал Мадрид 1 Эйбар 0 П1 1.12 Х 8.60 П2 23.0
Италия - Серия А перерыв Доломити Энерг 42 Умана Рейер 52
Франция - Лига 1 1-й тайм, 27' ПСЖ 0 Лилль 1 П1 2.95 Х 3.50 П2 2.33
Италия - Серия А 2-я четверть Канту 22 Бриндизи 25
Италия - Серия А не начался Виктория Либер 0 Тревизо 0
Германия - Бундеслига 19:00 Меди Байройт 0 Раста Фехта 0
Италия - Серия А 19:00 Кремона 0 Реджана 0
Италия - Серия А 19:00 Торино 0 Ювентус 0 П1 6.40 Х 4.50 П2 1.52
Россия - Премьер-Лига 19:00 Динамо М 0 Уфа 0 П1 1.73 Х 3.50 П2 5.80
Испания - Сегунда 19:15 Кастельон 0 Овьедо 0 П1 4.30 Х 3.00 П2 2.08
Испания - Примера 19:30 Осасуна 0 Хетафе 0 П1 2.65 Х 2.80 П2 3.30
Германия - Бундеслига 19:30 РБ Лейпциг 0 Бавария 0
Англия - Премьер-лига 19:30 Лестер Сити 0 Манчестер Сити 0 П1 5.30 Х 4.00 П2 1.70
Португалия - Примейра 20:00 Риу Аве 0 Жил Висенте 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.50
Италия - Серия А 20:00 Фортитудо 0 Брешия 0
Аргентина - Примера 20:00 Тальерес 0 Индепендьенте 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 2.70
НХЛ - регулярный чемпионат 20:00 Бостон Брюинз 0 Питтсбург Пинг 0 П1 2.40 Х 4.00 П2 2.60
НХЛ - регулярный чемпионат 20:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.45 Х 4.90 П2 6.20
Италия - Серия А 21:30 Триест 0 Виртус Рим 0
Германия - Бундеслига 21:30 Гисен 46-е 0 Бавария 0
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия М 0 Фрайбург 0 П1 1.86 Х 3.80 П2 4.20
Италия - Серия А 21:45 Динамо Сассари 0 Виртус Болонья 0
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Интер М 0 П1 7.70 Х 4.70 П2 1.44
Франция - Лига 1 22:00 Ланс 0 Лион 0 П1 4.00 Х 4.10 П2 1.85
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Нэшвилл Предат 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 2.20 Х 4.20 П2 2.80
Англия - Премьер-лига 22:00 Арсенал 0 Ливерпуль 0 П1 3.00 Х 3.60 П2 2.40
03 апреля 17:59
автор: Артем Спиридонов

«Лацио» дома обыграл «Специю»

Румынский защитник римлян Стефан Раду установил новый рекорд команды по количеству матчей, выйдя на поле в 402-й раз.

Римский «Лацио» в рамках очередного тура чемпионата Италии со счетом 2:1 победил на своем поле «Специю».

В первом тайме голов не было.

На 56-й минуте Мануэль Лаццари вывел хозяев вперед. Гости сравняли счет на 73-й – отличился Даниэле Верде. На 89-й Фелипе Кайседо принес победу римскому клубу, реализовав пенальти.

В добавленное время к матчу с поля были удалены два игрока римского клуба: автор первого гола Лаццари получил прямую красную карточку и Хоакин Корреа за вторую желтую.

Римский клуб набрал 52 очка и занимает шестое место в таблице. «Специя» идет на 16-м с 29 очками.

10 апреля «Специя» примет «Кротоне», а днем позже «Лацио» сыграет на выезде с «Вероной».

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