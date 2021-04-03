«Лацио» дома обыграл «Специю»

Римский «Лацио» в рамках очередного тура чемпионата Италии со счетом 2:1 победил на своем поле «Специю».

В первом тайме голов не было.

На 56-й минуте Мануэль Лаццари вывел хозяев вперед. Гости сравняли счет на 73-й – отличился Даниэле Верде. На 89-й Фелипе Кайседо принес победу римскому клубу, реализовав пенальти.

В добавленное время к матчу с поля были удалены два игрока римского клуба: автор первого гола Лаццари получил прямую красную карточку и Хоакин Корреа за вторую желтую.

Римский клуб набрал 52 очка и занимает шестое место в таблице. «Специя» идет на 16-м с 29 очками.