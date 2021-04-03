«Динамо» – «Уфа». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Уфы» на матч 24-го тура Российской Премьер-лиги.
Отметим, что главным арбитром встречи назначен Иван Сиденков (Санкт-Петербург).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Нойштедтер, Варела, Захарян, Лесовой, Шиманьски, Тюкавин, Грулев.
Запасные: Лещук, З.Плиев, Скопинцев, Слепов, Каборе, Липовой, Москвичев, Школик, Моро, Игбун, Комличенко, Нжи.
«Уфа»: Беленов, Сухов, К.Плиев, Аликин, Морозов, Йокич, Иванов, Урунов, Бизоза, Мрзляк, Жамалетдинов, Милетич.