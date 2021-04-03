Гол Кварацхелии принес «Рубину» домашнюю победу над «Сочи»

В 24-м туре чемпионата России «Рубин» на своем поле обыграл «Сочи» с результатом 1:0.
На 71-й минуте после розыгрыша углового свой четвертый гол в нынешнем сезоне забил грузинский полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия. Автором голевой передачи стал Олег Шатов.
В пяти последних турах команда Леонида Слуцкого одержала четыре победы. «Рубин» поднялся на четвертое место, потеснив «Сочи» на пятую строчку таблицы. У обеих команд по 40 очков, но у казанского клуба есть преимущество по личным встречам.
10 апреля «Рубин» сыграет в гостях с «Ростовом». 11 апреля состоится матч «Сочи» – «Зенит».
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