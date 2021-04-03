Дубль Беришы помог «Ахмату» в гостях разгромить «Краснодар»

Футболисты «Ахмата» обыграли «Краснодар» (5:0) в гостевом матче 24-го тура Российской Премьер-лиги.

В составе победившей команды дублем отметился полузащитник Бернард Бериша, отличившийся на 51-й и 68-й минутах игры. По голу забили Евгений Харин (5) Андрей Семенов (49). Еще один мяч был забит после того, форвард хозяев Алексей Ионов отправил мяч в собственные ворота на 93-й минуте.

Благодаря сегодняшней победе грозненский клуб расположился на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка и вплотную приблизившись к «Краснодару», идущему на десятой строчке (34 очка).

В следующем туре «Ахмат» отправится в гости к «Уфе» (10 апреля), а «Краснодар» сыграет на выезде против «Арсенала» (11 апреля).

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