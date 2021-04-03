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Италия - Серия А 3-я четверть Виктория Либер 67 Тревизо 76
Германия - Бундеслига 3-я четверть Меди Байройт 58 Раста Фехта 35
Россия - Премьер-Лига перерыв Динамо М 2 Уфа 0 П1 1.03 Х 18.0 П2 39.0
Италия - Серия А перерыв Торино 1 Ювентус 1 П1 6.70 Х 3.20 П2 1.65
Италия - Серия А перерыв Кремона 44 Реджана 40
Испания - Сегунда 1-й тайм, 44' Кастельон 0 Овьедо 0 П1 5.10 Х 2.33 П2 2.33
Испания - Примера 1-й тайм, 28' Осасуна 0 Хетафе 0 П1 2.75 Х 2.45 П2 3.50
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 25' РБ Лейпциг 0 Бавария 0
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 29' Лестер Сити 0 Манчестер Сити 0 П1 5.50 Х 3.50 П2 1.70
Италия - Серия А не начался Фортитудо 0 Брешия 0
Аргентина - Примера не начался Тальерес 0 Индепендьенте 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 2.85
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Бостон Брюинз 0 Питтсбург Пинг 0 П1 2.30 Х 4.10 П2 2.70
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Тампа-Бэй Лайт 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.43 Х 5.00 П2 6.50
Португалия - Примейра не начался Риу Аве 0 Жил Висенте 0 П1 2.36 Х 3.20 П2 3.30
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия М 0 Фрайбург 0 П1 1.86 Х 3.80 П2 4.20
Италия - Серия А 21:30 Триест 0 Виртус Рим 0
Германия - Бундеслига 21:30 Гисен 46-е 0 Бавария 0
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Интер М 0 П1 7.70 Х 4.70 П2 1.44
Италия - Серия А 21:45 Динамо Сассари 0 Виртус Болонья 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Арсенал 0 Ливерпуль 0 П1 3.00 Х 3.60 П2 2.40
Франция - Лига 1 22:00 Ланс 0 Лион 0 П1 4.00 Х 4.10 П2 1.85
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Нэшвилл Предат 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 2.20 Х 4.20 П2 2.80
Аргентина - Примера 22:15 Химнасия и Эсг 0 Ланус 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.06
Аргентина - Примера 22:15 Атлетико Сармь 0 Атлетико Тукум 0
Португалия - Примейра 22:30 Порту 0 Санта-Клара 0 П1 1.29 Х 5.90 П2 11.0
03 апреля 18:32
автор: Александр Шульгин

«Вольфсбург» обыграл «Кельн»

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем стадионе выиграл у «Кельна» со счетом 1:0.

Хозяева закрепились на третьей строчке, набрав 51 очко.

«Кельн» расположился на 16-й строчке, продолжая борьбу за выживание. В активе команды 23 очка.

Чемпионат Германии (Бундеслига)

27-й тур

«Вольфсбург» – «Кельн» – 1:0 (0:0)

Голы: Брекало, 69

Предупреждения: Мбабу, 22; Герардт, 64

источник: «Советский спорт»
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