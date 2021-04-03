«Вольфсбург» обыграл «Кельн»

Хозяева закрепились на третьей строчке, набрав 51 очко.
«Кельн» расположился на 16-й строчке, продолжая борьбу за выживание. В активе команды 23 очка.
Чемпионат Германии (Бундеслига)
27-й тур
«Вольфсбург» – «Кельн» – 1:0 (0:0)
Хозяева закрепились на третьей строчке, набрав 51 очко.
«Кельн» расположился на 16-й строчке, продолжая борьбу за выживание. В активе команды 23 очка.
Чемпионат Германии (Бундеслига)
27-й тур
«Вольфсбург» – «Кельн» – 1:0 (0:0)
Голы: Брекало, 69
Предупреждения: Мбабу, 22; Герардт, 64