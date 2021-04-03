Александр Мостовой – об интересе «Барселоны» к Сулейманову: Не верю – агенты часто все придумывают

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал заявление агента Марата Хинчагова о том, что его клиентом Магомедом-Шапи Сулеймановы интересовалась «Барселона».

«Конечно, я в это не верю, – отметил Мостовой в интервью для «Чемпионата». – Он в «Краснодаре» то сейчас почти не играет. Если бы это было, когда он много играл, выходил в стартовом составе, я бы может и поверил. Агенты часто все придумывают: они живут за счет этого и деньги себе на жизнь зарабатывают. Отличный пиар-ход!»

В нынешнем сезоне Сулейманов забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу в 23 матчах РПЛ, лишь восемь раз пробившись в стартовый состав «Краснодара», а также отметился одним голом в шести встречах группового этапа Лиги чемпионов.