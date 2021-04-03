«Лидс» дома обыграл «Шеффилд Юнайтед»

В 30-м туре чемпионата Англии «Лидс» на своем поле одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» с результатом 2:1.
На 12-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Джек Харрисон после передачи бразильца Рафиньи.
В конце первого тайма (45+2) гости отыгрались благодаря точному удару Бена Осборна, но победа в итоге все равно досталась команде Марсело Бьелсы.
На 49-й минуте защитник «Шеффилда» Фил Джагелка срезал мяч в свои ворота в попытке прервать прострел Харрисона.
«Лидс» поднялся на десятое место, набрав 42 очка в 30 матчах.