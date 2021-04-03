Бериша признан лучшим игроком матча между «Краснодаром» и «Ахматом»

Фланговый нападающий «Ахмата» Бернард Бериша стал лучшим игроком матча с «Краснодаром» (5:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

Отметим, что в сегодняшней игре 29-летний косовар вышел на поле на 37-й минуте и записал на свой счет два забитых мяча на 51-й и 68-й минутах. В общей сложности форвард отличился восемью голами и тремя ассистами в 24 матчах нынешнего сезона.

Грозненский клуб расположился на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

В следующем туре «Ахмат» отправится в гости к «Уфе». Игра состоится 10 апреля.