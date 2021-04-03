Мурад Мусаев: Нет командного духа, командного единения. И я за это отвечаю

«Это происходит уже не первый матч. Есть проблемы, которые связаны с психологией. Нет командного духа, командного единения. В простых ситуациях пропускаем мячи. Это проблема тренера. И я за это отвечаю. Соперник был лучше и заслужил победу.

Возможно, что проблема в головах, потому что уровень нашего мастерства достаточно высок. После таких игр эмоции должны оставаться на поле. Что после матча размахивать кулаками?

Гончаренко в «Краснодаре»? Нормально отношусь к этим разговорам. Когда нет результата, то отвечает тренер. Я должен в первую очередь поговорить с руководством. Больше мне нечего сказать», — заявил Мусаев в эфире «Матч Премьер».

Напомним, «Ахмат» в гостях разгромил команду Мусаева со счетом 5:0.

«Краснодар» находится на десятом месте с 34-я очками. «Ахмат» 11-й (32).