Андрей Талалаев: Весной «Ахмат» сыграл две игры без удалений и пенальти в наши ворота, и обе выиграл

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал крупную победу над «Краснодаром».

Грозненцы разгромили недавнего участника Лиги чемпионов со счетом 5:0, а Бернард Бериша оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.

«Никакого секрета здесь нет, – заявил Талалаев в интервью для телеканала «Матч Премьер». – Ребята работают. И предыдущие игры мы играли неплохо, просто не реализовывали моменты. Сегодня получалось.

Отмечу, что весной мы сыграли всего две игры без удалений и пенальти в наши ворота – обе выиграли».

Первую победу в весенней части сезона «Ахмат» одержал в предыдущем туре 17 марта, обыграв дома тульский «Арсенал» со счетом 2:0.