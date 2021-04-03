«Реал» дома уверенно переиграл «Эйбар»

Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Эйбаром» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

В составе «сливочных» голы забили форварды Маркос Асенсио (41-я минута) и Карим Бензема (73).

Команда Зинедина Зидана продлила свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до девяти матчей кряду. На данный момент мадридцы набрали 63 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на три очка. «Эйбар» располагается на 19-й строчке (23 очка).

Оба коллектива проведут следующие матчи 10 апреля – «Реал» на своем поле сыграет с «Барселоной», а «Эйбар» у себя примет «Леванте».