«Ахмат» одержал свою самую крупную победу в РПЛ, разгромив «Краснодар»

Грозненский «Ахмат», разгромив на выезде «Краснодар» со счетом 5:0 в 24-м туре чемпионата России, одержал свою самую крупную победу за время выступлений в РПЛ.

Ранее команда еще под названием «Терек» дважды выиграла дома с результатом 4:0. 13 сентября 2009 года клуб из столицы Чеченской Республики разгромил «Томь» из Томска, а 4 августа 2018-го – пермский «Амкар».

«Ахмат» дебютировал в премьер-лиге в 2005 году, а без перерыва выступает в российской элите с 2008-го. Всего в активе грозненского клуба 428 матчей, 139 побед, 110 ничьих и 179 поражений в РПЛ при разнице забитых и пропущенных мячей 434 – 543.