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Италия - Серия А 3-я четверть Виктория Либер 67 Тревизо 76
Италия - Серия А перерыв Торино 1 Ювентус 1 П1 6.70 Х 3.20 П2 1.65
Германия - Бундеслига 3-я четверть Меди Байройт 58 Раста Фехта 35
Россия - Премьер-Лига перерыв Динамо М 2 Уфа 0 П1 1.02 Х 21.0 П2 39.0
Италия - Серия А перерыв Кремона 44 Реджана 40
Испания - Сегунда 1-й тайм, 44' Кастельон 0 Овьедо 0 П1 5.10 Х 2.33 П2 2.33
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 34' Лестер Сити 0 Манчестер Сити 0 П1 5.80 Х 3.50 П2 1.70
Испания - Примера 1-й тайм, 33' Осасуна 0 Хетафе 0 П1 3.10 Х 2.24 П2 3.50
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 30' РБ Лейпциг 0 Бавария 0
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Тампа-Бэй Лайт 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.47 Х 5.00 П2 5.90
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Бостон Брюинз 0 Питтсбург Пинг 0 П1 2.15 Х 4.50 П2 2.60
Португалия - Примейра не начался Риу Аве 0 Жил Висенте 0 П1 2.24 Х 3.50 П2 3.20
Аргентина - Примера не начался Тальерес 0 Индепендьенте 0
Италия - Серия А не начался Фортитудо 0 Брешия 0
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия М 0 Фрайбург 0 П1 1.86 Х 3.80 П2 4.20
Италия - Серия А 21:30 Триест 0 Виртус Рим 0
Германия - Бундеслига 21:30 Гисен 46-е 0 Бавария 0
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Интер М 0 П1 7.70 Х 4.70 П2 1.44
Италия - Серия А 21:45 Динамо Сассари 0 Виртус Болонья 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Арсенал 0 Ливерпуль 0 П1 3.00 Х 3.60 П2 2.40
Франция - Лига 1 22:00 Ланс 0 Лион 0 П1 4.00 Х 4.10 П2 1.85
НХЛ - регулярный чемпионат 22:00 Нэшвилл Предат 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 2.20 Х 4.20 П2 2.80
Аргентина - Примера 22:15 Химнасия и Эсг 0 Ланус 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.06
Аргентина - Примера 22:15 Атлетико Сармь 0 Атлетико Тукум 0
Португалия - Примейра 22:30 Порту 0 Санта-Клара 0 П1 1.29 Х 5.90 П2 11.0
03 апреля 19:15
автор: Виктор Шарафудинов

«Ахмат» одержал свою самую крупную победу в РПЛ, разгромив «Краснодар»

Ранее клуб из Грозного никогда не выигрывал в элитном дивизионе с разницей в пять мячей.

Грозненский «Ахмат», разгромив на выезде «Краснодар» со счетом 5:0 в 24-м туре чемпионата России, одержал свою самую крупную победу за время выступлений в РПЛ.

Ранее команда еще под названием «Терек» дважды выиграла дома с результатом 4:0. 13 сентября 2009 года клуб из столицы Чеченской Республики разгромил «Томь» из Томска, а 4 августа 2018-го – пермский «Амкар».

«Ахмат» дебютировал в премьер-лиге в 2005 году, а без перерыва выступает в российской элите с 2008-го. Всего в активе грозненского клуба 428 матчей, 139 побед, 110 ничьих и 179 поражений в РПЛ при разнице забитых и пропущенных мячей 434 – 543.

источник: «Советский спорт»
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