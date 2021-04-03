«Манчестер Юнайтед» готов включить Теллеса в сделку по переходу защитника «Спортинга» Мендеша

Левый защитник «Спортинга» Нуну Мендеш все ближе к тому, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Record, 18-летним португальцем активно интересуется «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что руководство «манкунианцев» хочет включить в данную сделку Алекса Теллеса.

По информации источника, лиссабонский клуб хочет планирует выручить не менее 40 миллионов евро за трансфер своего футболиста. Игрока также хотят приобрести «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Мендеш является воспитанником академии «Спортинга». В составе взрослой команды он провел 35 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.