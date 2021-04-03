Николай Писарев: «Ахмат» на фоне такого «Краснодара» выглядел командой из другой лиги

Российский тренер Николай Писарев подвел итоги матча 24-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Краснодар» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Ахмата» со счетом 0:5.

– «Краснодар» не то чтобы не вышел на игру, он сегодня вообще не приехал на свой стадион. Видимо, в перерыве еще и был какой-то разговор, после которого стало все еще хуже и печальнее. Полное фиаско. «Ахмат» выглядел на фоне такого «Краснодара» командой из другой лиги. Чувствуется, что у «быков» неуправляемая команда. Большие вопросы к тренерскому штабу, – сказал Писарев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Отметим, что в последних пяти встречах чемпионата краснодарский клуб проиграл трижды. Помимо неудачи с «Ахматом», подопечные Мурада Мусаева уступили «Спартаку» (1:6) и «Динамо» (2:3).

На данный момент «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.

В следующем туре «быки» сыграют на выезде против «Арсенала». Встреча запланирована на 11 апреля.