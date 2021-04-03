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Россия - Премьер-Лига перерыв Динамо М 2 Уфа 0 П1 1.02 Х 21.0 П2 39.0
Италия - Серия А перерыв Торино 1 Ювентус 1 П1 6.70 Х 3.20 П2 1.65
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Германия - Бундеслига 1-й тайм, 30' РБ Лейпциг 0 Бавария 0
Испания - Примера 1-й тайм, 33' Осасуна 0 Хетафе 0 П1 3.10 Х 2.24 П2 3.50
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Италия - Серия А 21:30 Триест 0 Виртус Рим 0
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия М 0 Фрайбург 0 П1 1.86 Х 3.80 П2 4.20
Германия - Бундеслига 21:30 Гисен 46-е 0 Бавария 0
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Интер М 0 П1 7.70 Х 4.70 П2 1.44
Италия - Серия А 21:45 Динамо Сассари 0 Виртус Болонья 0
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Англия - Премьер-лига 22:00 Арсенал 0 Ливерпуль 0 П1 3.00 Х 3.60 П2 2.40
Аргентина - Примера 22:15 Атлетико Сармь 0 Атлетико Тукум 0
Аргентина - Примера 22:15 Химнасия и Эсг 0 Ланус 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.06
Португалия - Примейра 22:30 Порту 0 Санта-Клара 0 П1 1.29 Х 5.90 П2 11.0
03 апреля 19:37
автор: Владислав Корегин

Николай Писарев: «Ахмат» на фоне такого «Краснодара» выглядел командой из другой лиги

3 апреля грозненский клуб одержал разгромную победу со счетом 5:0.

Российский тренер Николай Писарев подвел итоги матча 24-го тура Российской Премьер-лиги, в котором «Краснодар» на своем поле потерпел разгромное поражение от «Ахмата» со счетом 0:5.

– «Краснодар» не то чтобы не вышел на игру, он сегодня вообще не приехал на свой стадион. Видимо, в перерыве еще и был какой-то разговор, после которого стало все еще хуже и печальнее. Полное фиаско. «Ахмат» выглядел на фоне такого «Краснодара» командой из другой лиги. Чувствуется, что у «быков» неуправляемая команда. Большие вопросы к тренерскому штабу, – сказал Писарев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Отметим, что в последних пяти встречах чемпионата краснодарский клуб проиграл трижды. Помимо неудачи с «Ахматом», подопечные Мурада Мусаева уступили «Спартаку» (1:6) и «Динамо» (2:3).

На данный момент «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.

В следующем туре «быки» сыграют на выезде против «Арсенала». Встреча запланирована на 11 апреля.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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