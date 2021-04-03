Леонид Слуцкий: Это был матч равных возможностей, и я рад, что выиграли именно мы

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу в домашнем матче 27-го тура чемпионата России.

Казанцы на своем поле обыграли «Сочи» с результатом 1:0. Единственный гол забил на 71-й минуте после розыгрыша углового Хвича Кварахцелия. Полузащитник сборной Грузии первый тайм провел в запасе, а перед началом второй половины встречи вышел на замену вместо Михаила Костюкова.

«Очень тяжелая игра, преимущество переходило от одной команды к другой, – цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина». – То большими кусками, по пять минут, «Сочи» больше контролировал мяч, то нам удавалось это делать. Я уже говорил, что «Сочи» – одна из самых организованных команд лиги. Они сегодня это подтвердили, поэтому матч был равных возможностей. Очень рад, что в этой ситуации мы склонили чашу весов в свою сторону.

Почему в старте вышел Макаров, но не Кварацхелия? Потому что Макаров прилетел почти на сутки раньше, чем Кварацхелия. Он уже на следующий день после игры сборной в 10 утра был на базе, прошел все восстановительные процедуры. И три матча, которые сыграл Макаров, он сыграл все-таки в одном месте, не летал. А Кварацхелия только вчера появился на базе, очень много летал. То есть он был в несколько иной ситуации, нежели Макаров.

У команды появилась зависимость от Хвичи? Нет, конечно. У нас Деспот забил 11 мячей, 6 мячей забил Макаров. У нас статистика распределена равномерно плюс минус между всеми игроками группы атаки. Понятно, что любой из них для нас важен, но когда не было Деспотовича, мы говорим о деспотозависимости, когда нет Квары, мы говорим о зависимости от него. Да, безусловно, у нас есть группа игроков, которых сложнее поменять, но наверно одного такого игрока точно нет».