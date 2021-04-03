Максим Ненахов: Мы могли побеждать у «Краснодара» еще крупнее

Левый защитник «Ахмата» Максим Ненахов прокомментировал разгромную победу своей команды над «Краснодаром» (5:0) в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги.

– Хорошая игра, у нас многое получалось. Счет говорит сам за себя, хотя он мог быть еще крупнее. Важную роль сыграли голы, которые мы забили в начале каждого из таймов. Это всегда придает уверенности, а против такого соперника как «Краснодар» тем более. По ходу второго тайма немного перестроились, что позволило не только удержать преимущество, но и развить его, – приводит слова Ненахова «Чемпионат».

Отметим, что сегодняшняя победа стала для грозненцев самой крупной в истории своих выступлений в РПЛ. На данный момент «Ахмат» расположился на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

В следующем туре подопечные Андрея Талалаева отправятся в гости к «Уфе». Игра состоится 10 апреля.