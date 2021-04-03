«ПСЖ» дома уступил «Лиллю» и упустил лидерство в чемпионате

Единственный мяч на 20-й минуте забил канадский нападающий гостей Джонатан Дэвид.

Команды доигрывали встречу в неполных составах: у парижан за две желтых карточки был удален Неймар. Гости же лишились Джалу, также получившего второй «горчичник».

Напомним, до матча команды имели равное количество очков, и лишь по дополнительным показателям столичный клуб опережал «Лилль».

Теперь в единоличные лидеры вырвалась команда Кристофа Галтье, набрав 66 баллов. «ПСЖ» остался вторым, отставая на три очка.

Чемпионат Франции (Лига 1)